Alvito, Battisti: “Una panchina rossa contro la violenza sulle donne”

“Scuole, associazioni, istituzioni e forze dell’ordine insieme per ricordare che ogni forma di violenza va condannata e che l’educazione al rispetto dell’altro deve essere alla basa della formazione di ciascuno di noi. Inizia così il nostro lungo weekend di iniziative per sensibilizzare contro la violenza sulle donne, in occasione della giornata mondiale del 25 novembre”.

Così in una nota Sara Battisti, presidente della commissione regionale Affari Costituzionali.

“Un lavoro – spiega – portato avanti costantemente in questi anni: attraverso la sensibilizzazione e l’approvazione di leggi a garanzia delle donne vittime di violenza. Non ci fermiamo qui. Grazie alla Sindaca Luciana Martini, alla sua Amministrazione, all’associazione Associazione Risorse Donna, alle ragazzi e ai ragazzi della classe quarta dell’istituto Tecnico – Agrario e della prima e seconda classe della Scuola Media”.

