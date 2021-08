Alvito, ACEA ATO 5 conclusi i lavori della nuova condotta

Acea Ato 5 comunica che nel pomeriggio di ieri, 10 agosto, sono terminati i lavori in via Noletti nel centro storico del comune di Alvito. I lavori – iniziati a seguito di autorizzazione rilasciata dal comune nel mese di maggio 2021 – hanno riguardato la posa di una nuova condotta distributrice in acciaio rivestito, per una lunghezza totale pari a circa 120 metri e il rifacimento degli allacci a servizio delle utenze presenti nella zona. Gli interventi sulla condotta idrica – per un totale di 30 mila euro – sono stati eseguiti al fine di migliorare il servizio garantito alle utenze di via Noletti e concordati con l’amministrazione comunale, vista la concomitanza dei lavori eseguiti dalla stessa per il rifacimento della pavimentazione del centro storico.

comunicato stampa