Altre adesioni in Forza Italia, a Ripi l’ingresso di Faustini, Marandola e Mancini. Quadrini: “ un plusvalore per il partito e per il territorio

Il vicesindaco, Ennio Faustini, l’assessore Pasquale Marandola, l’attivista di Forza Italia, Massimo Mancini, insieme ad altri attivisti, fanno il loro ingresso nel partito fondato dal Silvio Berlusconi, portando anche la città di Ripi al suo interno. “Riteniamo Forza Italia un partito ben radicato nel territorio,pronto a sostenere le istanze dei cittadini e a garantire amministrazioni efficienti ma sopratutto presente grazie ai vertici locali che in questi anni hanno sempre lavorato in maniera costante.” Fanno sapere nuovi entrati che vengono accolti con entusiasmo e positività dal Presidente del Gruppo di Forza Italia in Provincia, Gianluca Quadrini che afferma – “

Insieme al coordinatore regionale, l’on. Claudio Fazzone, e alla coordinatrice provinciale, Rossella Chiusaroli, accogliamo con entusiasmo le adesioni degli amici di Ripi, il Ennio Faustini, Pasquale Marandola e Massimo Mancini. Rappresentano un plusvalore per il partito e un impegno ad operare a favore della loro comunità. Sono orgoglioso di questo ingresso perché siamo di fronte a personalità in linea con i valori e i principi del partito. Siamo in continuo crescendo e questo non può che essere motivo di grande soddisfazione per chi, come me e come i nostri coordinatori, l’on Fazzone e la dott.ssa Chiusaroli, hanno dimostrato di avere a cuore solamente il territorio.”

COMUNICATO STAMPA