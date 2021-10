Altra vittoria convincente per il Ceccano Calcio

La squadra di mister Mirco Carlini, al quarto successo di fila tra coppa e campionato, espugna il campo del Football Club Montenero, squadra accreditata per la vittoria finale.

I ragazzi di Carlini partono subito spingendo sull’acceleratore e già al 2’ trovano la prima occasione con Matteo Adamo, che con un bel destro non trova lo specchio della porta per pochi centimetri.

Al 7’ si sblocca la gara, con gli ospiti che capitalizzano il pressing alto imposto agli avversari. Sulla rimessa dal fondo i difensori del Montenero vanno in difficoltà, con Emanuele Simone che recupera palla al limite dell’area, la infila al centro e trova Liburdi pronto a controllare ed insaccare. Terza rete stagionale per il giovane ceccanese, che vale il vantaggio per la squadra rossoblù.

Al 21’ altra occasione d’oro per il Ceccano. Grande azione personale di Christian Federico sulla destra che viene atterrato in area e conquista un prezioso calcio di rigore. Sul dischetto va il numero 9, Compagnone, che si fa ipnotizzare da un ottimo intervento di Palombi, che tiene a galla i suoi.

Al 37’ ancora Federico protagonista e nuovamente l’estremo difensore pontino sugli scudi con un grande intervento sulla bella conclusione dell’esterno rossoblù.

Al 42’ arriva il raddoppio, con Matteo Adamo che conquista il secondo calcio di rigore della gara. Lo stesso centrocampista prende la responsabilità di calciare e con un destro preciso spiazza Palombi. È il gol che vale lo 0-2, risultato con cui si chiude il primo tempo.

Nella ripresa i ragazzi di Carlini continuano a spingere, cercando il terzo gol. Al 51’ Adamo calcia dalla distanza, ma trova ancora Palombi reattivo.

Ottima intesa tra Compagnone e Federico che duettano al limite dell’area al 54’, ma l’azione sfuma sul più bello, grazie ad un ottimo intervento del difensore Anselmi.

Al 60’ i padroni di casa hanno l’opportunità di accorciare le distanze, con Tabanelli che a pochi passi dalla porta trova l’opposizione di un reattivo Micheli.

La gara, negli ultimi 20 minuti prosegue con il Ceccano in controllo del possesso e senza ulteriori squilli.

I ragazzi di mister Carlini continuano la marcia vittoriosa e domenica 17 ottobre, alle ore 11:00, ospiteranno al Popolla il Città di Lenola.

Football Club Montenero – Ceccano Calcio 1920 0-2

Football Club Montenero: Palombi, Fiammenghi, Sorrentino Simone, Craciun, Anselmi, Mariola (75’ Droghei), Atakeremre (78’ Cifra), Cipolla (63’ Zaccaria), Tabanelli (75’ Yakoubou), Toledo, Virgili.

A disposizione: Mantuano, Milanesi, Lembo, Chiuccariello, Sorrentino Taddeo.

Allenatore: Fulvio Ferone

A.S.D. Ceccano Calcio 1920: Micheli, Bignani, Vitti Marco, Celenza, Adamo (84’ Bucciarelli), Cestra, Federico, Lillo, Compagnone, Simone, Liburdi (75’ Carlini).

A disposizione: Stella, Rizzuto, Protani Davide, Maura, Consalvo, Modou.

Allenatore: Mirco Carlini

Note: spettatori 100 circa.

Ammoniti: Anselmi, Cipolla (Montenero), Federico (Ceccano).

Recupero: 1’ pt, 4’ st.

Marcatori: 7’ Liburdi, 42’ Adamo (r)

Arbitro: Cardellini

Assistenti: Saccoccio e Pannozzo

COMUNICATO STAMPA