Altra risorsa ‘rosa’ per Fratelli d’Italia: entra la consigliera comunale di Frosinone, Francesca Campagiorni

Dopo il recente ingresso in Fratelli d’Italia della consigliera comunale di Veroli, Patrizia Viglianti, il partito in provincia di Frosinone continua a registrare adesioni sul territorio e, in questo caso, rafforzando sempre di più la compagine femminile.

A scegliere FdI di Giorgia Meloni è oggi la consigliera comunale di Frosinone, Francesca Campagiorni.

Giovane e brillante avvocato trentaquattrenne, Francesca è pronta, con ancora più energia, entusiasmo e consapevolezza della sua prima candidatura al Consiglio comunale di Frosinone, a lavorare su progetti e idee della squadra di Fratelli d’Italia, di cui ne condivide non solo linee programmatiche ma, lo dice lei stessa, “l’approccio concreto, operativo e diretto di fare politica, l’attenzione sempre alta ai problemi del territorio, un impegno straordinario nel settore sociosanitario e un’idea della persona che viene sempre prima di tutto”.

Entusiasti sia il presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Massimo Ruspandini, sia la consigliera regionale e presidente della Commissione regionale Sanità e Politiche sociali, Alessia Savo.

“La crescita e la forza del partito di Giorgia Meloni – queste le parole del presidente provinciale Massimo Ruspandini – sono il segno e il segnale evidenti che Fratelli d’Italia è un partito non soltanto credibile e autorevole per l’Italia e per la nostra provincia, ma è anche un’identità politica in cui si riconoscono sempre di più i nostri cittadini e amministratori, che sanno bene quanto difficile e impegnativo sia dare le giuste risposte e darle in tempo a chi ha riposto fiducia e scelto i suoi rappresentanti a qualsiasi livello istituzionale. Con grande piacere e nell’assoluta convinzione che l’avvocato Francesca Campagiorni sarà un’altra, nuova e apprezzabilissima risorsa per il partito, le do il benvenuto nella grande famiglia di Fratelli d’Italia”.

Grande e palpabile la soddisfazione della consigliera regionale e presidente della Commissione regionale sanità, Alessia Savo, che ha personalmente seguito il percorso della consigliera Campagiorni per il suo ingresso in FdI.

“L’ingresso dell’amica, consigliera e avvocato Francesca Campagiorni – è il commento della consigliera regionale Savo – è per me motivo di orgoglio ma anche dimostrazione che quando si opera bene su un territorio, in nome di idee e principi che accomunano donne e uomini di buona volontà, gli amministratori responsabili e motivati della nostra provincia scelgono Fratelli d’Italia. Con Francesca nelle scorse settimane abbiamo avuto diverse occasioni di confronto e riflessione soprattutto su temi sociali e sanitari, partendo da fatti recenti e toccando molte delle problematiche e delle emergenze che non sono soltanto della città capoluogo ma di un intero territorio: oggi sono ancora più convinta che il suo apporto personale alla crescita del partito e alla sana politica che ogni giorno mettiamo in campo sarà non solo fattivo ma anche innovativo e improntato alla crescita e a nuovi obiettivi”.

Un plauso alla consigliera Campagiorni arriva anche dal capogruppo consiliare di Fratelli d’Italia al Comune di Frosinone, Franco Carfagna: “Con la collega Francesca, che stimo per la sua professionalità e serietà, la nostra compagine in Consiglio si allarga e accoglie un nuovo elemento che certamente contribuirà a un’azione amministrativa improntata allo sviluppo del capoluogo e al miglioramento della qualità della vita dei suoi cittadini. A nome di tutto il gruppo consiliare do il benvenuto a Francesca che da oggi sarà parte integrante della nostra grande e bella squadra”.

Da parte sua, la consigliera Francesca Campagiorni si è detta entusiasta e motivata a lavorare in piena sintonia con il partito e con i suoi vertici: “Scegliere Fratelli d’Italia non significa soltanto condividere una linea programmatica che rispecchia perfettamente la mia idea della buona politica. Significa anche riconoscere ed apprezzare l’operato dei suoi vertici, tra cui il presidente provinciale Ruspandini che ringrazio e la presidente della Commissione regionale Sanità, Alessia Savo, di cui apprezzo il grande lavoro e impegno che da un anno e mezzo sta portando avanti in Regione senza mai perdere il filo diretto con i suoi cittadini e il suo territorio, dedicando energie, idee e progetti alla provincia di Frosinone, in modo particolare sui temi del sociale e della sanità che riguardano la quotidianità e il futuro nostro e dei nostri figli. Sono onorata di entrare a far parte di una famiglia e di un partito che hanno a cuore gli interessi collettivi ma soprattutto che mettono al centro la persona, i suoi bisogni e la sua qualità di vita”.

