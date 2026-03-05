Alternanza scuola-lavoro: studenti dell’IIS Ramadù all’Ufficio tributi del Comune di Cisterna

Ha preso il via ufficialmente questa mattina il progetto di formazione e cittadinanza attiva per gli studenti dell’IIS Campus dei Licei Massimiliano Ramadù presso l’Ufficio tributi del Comune di Cisterna.

Nella Sala delle Statue del Palazzo dei Servizi, una cinquantina di ragazzi, di quattro classi del Polo tecnico del Campus, sono stati accolti dalla Segretaria generale del Comune, dalla dirigente del Settore finanziario, i funzionari, il Sindaco Valentino Mantini e l’assessora ai tributi Maria Innamorato.

Il progetto di alternanza scuola-lavoro si svolgerà per 10 settimane e vedrà gli studenti affiancare gli operatori dell’Ufficio tributi nell’attività di ricevimento dell’utenza.

«Questa esperienza testimonia la nostra volontà di essere spazio aperto ed inclusivo capace di confrontarsi, ascoltare e costruire insieme risposte più eque ed efficaci per la cittadinanza – ha detto l’assessora Innamorato –. Per i ragazzi sarà un’occasione concreta di crescita e analisi del funzionamento della macchina amministrativa per comprenderne procedure, responsabilità e, soprattutto, la complessità del rapporto tra contribuente ed Ente. Siamo molto soddisfatti di poter accogliere questi ragazzi tra noi».

«Saluto con piacere questa iniziativa e ringrazio l’Ufficio tributi per averci proposto un importante progetto che conferma la nostra volontà di essere un’istituzione aperta alla cittadinanza, ed in questo caso specifico, al mondo della scuola – ha detto il Sindaco Valentino Mantini –. Investire sui nostri ragazzi è uno strumento strategico: forma i cittadini di domani e, allo stesso tempo, rafforza il legame di fiducia tra istituzioni e comunità».