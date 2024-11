Alta Velocità Roma-Frosinone-Cassino, Battisti (PD): Chiesta un’audizione urgente in Commissione Trasporti

La Consigliera regionale del Partito Democratico del Lazio, Sara Battisti, ha formalmente richiesto la convocazione di un’audizione presso la VI Commissione “Lavori pubblici, Infrastrutture, Mobilità e Trasporti” per fare il punto sull’andamento della sperimentazione dell’Alta Velocità sulla linea ferroviaria Roma-Cassino e sul progetto di realizzazione della stazione AV a Ferentino.

“Questo progetto – sottolinea – rappresenta un’infrastruttura strategica per il territorio del Lazio, fondamentale per decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori, studentesse e studenti che ogni giorno si spostano dalla provincia di Frosinone verso Roma. Non solo: l’Alta Velocità potrà dare un impulso decisivo anche allo sviluppo turistico e industriale dell’area”.

Così in una nota Sara Battisti, consigliera regionale Pd del Lazio.

“La richiesta di audizione – prosegue – indirizzata al Presidente della VI Commissione, Cosmo Mitrano, mira a coinvolgere, oltre all’assessore Ghera, tutte le parti interessate, inclusi Trenitalia, Ferrovie dello Stato e RFI, al fine di analizzare i dati relativi alla sperimentazione in corso e conoscere le intenzioni delle aziende sul futuro del servizio e degli investimenti infrastrutturali. Proprio in questi giorni, peraltro, il Presidente Francesco Rocca ha confermato l’impegno della Regione nel portare avanti il progetto, in continuità con il lavoro avviato dall’amministrazione Zingaretti. È ora fondamentale che il Consiglio regionale contribuisca attivamente alla discussione, acquisendo tutte le informazioni necessarie per garantire che questo intervento risponda alle esigenze del territorio. Esigenze – conclude – che comprendono l’urgenza di affrontare i disagi che continuano a colpire la linea ferroviaria regionale, compromettendo la qualità del servizio per i pendolari. Mi auguro che questa audizione possa rappresentare un’occasione concreta per risolvere i problemi esistenti e rafforzare un progetto che può cambiare il volto della mobilità nel Lazio”.