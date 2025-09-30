Allo “Spaziani” il 7 ottobre un altro appuntamento firmato ASL Frosinone in occasione della Settimana Mondiale dell’allattamento materno

admin
SPAZIANI ALLATTAMENTO
Share on Tumblr

Continuano gli appuntamenti organizzati dall’ASL Frosinone in occasione della Settimana Mondiale dell’allattamento materno. In programma a Frosinone l’Open Day “Allattamento al seno” il giorno martedì 7 ottobre, dalle ore 9:30 alle 18:00, presso l’ingresso dello “Spaziani”

L’iniziativa, organizzata dalle ostetriche e infermiere della UOC Ostetricia e Neonatologia, prevede consulenze gratuite rivolte a donne in gravidanze, neogenitori e familiari per promuovere l’allattamento come una scelta consapevole, naturale e sostenibile.

Per aderire non è necessaria una prenotazione: basta raggiungere martedì 7 ottobre l’Ospedale “Spaziani”. L’iniziativa rientra all’interno della Settimana Mondiale dell’allattamento materno promossa da WABA (World Alliance for Breastfeeding Action), con il patrocinio di UNICEF, OMS e Ministero della Salute.

Lascia una risposta

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *