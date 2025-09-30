Allo “Spaziani” il 7 ottobre un altro appuntamento firmato ASL Frosinone in occasione della Settimana Mondiale dell’allattamento materno

Continuano gli appuntamenti organizzati dall’ASL Frosinone in occasione della Settimana Mondiale dell’allattamento materno. In programma a Frosinone l’Open Day “Allattamento al seno” il giorno martedì 7 ottobre, dalle ore 9:30 alle 18:00, presso l’ingresso dello “Spaziani”

L’iniziativa, organizzata dalle ostetriche e infermiere della UOC Ostetricia e Neonatologia, prevede consulenze gratuite rivolte a donne in gravidanze, neogenitori e familiari per promuovere l’allattamento come una scelta consapevole, naturale e sostenibile.

Per aderire non è necessaria una prenotazione: basta raggiungere martedì 7 ottobre l’Ospedale “Spaziani”. L’iniziativa rientra all’interno della Settimana Mondiale dell’allattamento materno promossa da WABA (World Alliance for Breastfeeding Action), con il patrocinio di UNICEF, OMS e Ministero della Salute.