Allo Spaziani e al Santa Scolastica il 19 maggio giornata dedicata alle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali

Prevenzione, ascolto, informazioni e scoperta degli Ambulatori al centro dell’Open Day del 19 maggio, in occasione della Giornata Mondiale delle MICI

In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali (MICI), la ASL di Frosinone organizza due Open Day informativi presso l’Ospedale Fabrizio Spaziani di Frosinone e presso l’Ospedale Santa Scolastica di Cassino, in programma per lunedi 19 maggio. Allo Spaziani con orari 9:30-12:30 e 15:30-18:00 e al Santa Scolastica con orari 9:00-13:00 e 14:00-16:00.

L’evento si svolgerà a Frosinone presso l’Ambulatorio MICI (piano -1) mentre a Cassino nell’Ambulatorio Gastroenterologia al piano 2. La giornata è rivolta alla popolazione per promuovere la conoscenza e la consapevolezza su patologie come la Malattia di Crohn e la Rettocolite ulcerosa, condizioni croniche in crescita che richiedono diagnosi precoce, assistenza continua e corretti stili di vita.

Durante la giornata sarà possibile:

Ricevere informazioni dettagliate sulle MICI e sui percorsi terapeutici disponibili;

Visitare l’ambulatorio e la sala infusioni e approfondire gli strumenti diagnostici;

Conoscere le attività dell’Ambulatorio MICI e confrontarsi con personale qualificato;

Avere indicazioni su stili di vita e alimentazione per chi convive con MICI

previste, presso il solo Santa Scolastica, anche visite gratuite.

Nell’Ospedale Spaziani l’Ambulatorio MICI, attivo dal 2010 presso la UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, segue attualmente oltre 500 pazienti, con disponibilità di terapia biologica e accesso programmato tramite CUP o agenda interna (per pazienti con esenzione 009 o diagnosi accertata). L’attività ambulatoriale è operativa il lunedì mattina e pomeriggio e il giovedì pomeriggio. Contatto: 0775 1883151 – 4.

Circa 150 invece i pazienti con MICI trattati dal Santa Scolastica, dei quali 50 con terapia biologica. A Cassino si accede con ricetta di prima visita gastroenterologica e, in seguito a prima valutazione, si procede alla presa in carico del paziente da parte dei Dirigenti Medici dedicati alle MICI.