ALLIEVI, Frosinone Pallanuoto nella storia: si qualifica ai Quarti di Finale nazionali!

Come sempre, il Frosinone Pallanuoto scrive una pagina di storia sportiva della città. Grazie al 2° posto ottenuto nel concentramento milanese degli Ottavi di Finale del campionato Allievi Nazionali B il 28 e 29 aprile, i ragazzi di coach Massimiliano Murgia centrano la qualificazione alla fase successiva. I Quarti di Finale si svolgeranno il 12 e il 13 maggio: i Ciociari sono inseriti nel raggruppamento di Verona, con i padroni di casa del CSS Verona, la R.N. Roma Vis Nova e la R.N. Trento. Mai prima d’ora una squadra di Frosinone si era spinta mai tanto avanti in un campionato nazionale: siamo davvero orgogliosi dei nostri ragazzi e del lavoro che svolgiamo insieme a loro ogni giorno.

Le parole dell’allenatore Massimiliano Murgia: «Sono molto soddisfatto di tutti i ragazzi abbiamo affrontato bene le tre partite disputate. La qualificazione ai Quarti di Finale è un traguardo importante, fondamentale per la crescita dei nostri giovani atleti».

Il commento di Federico Ceccarelli: «Siamo contentissimi di questo traguardo raggiunto. Per la prima volta siamo tra le prime cinquanta società d’Italia e i meriti vanno divisi tra tutti. Da Fabrizio Spinelli a Antonio Ceccarelli, passando per tutti noi tecnici. Ma soprattutto, un grande grazie va ai genitori e ai ragazzi: senza di loro, nulla di quanto stiamo facendo da anni sarebbe stato possibile. Ora testa bassa e lavorare forte in vista dei Quarti di Finale: siamo dentro e non vogliamo demeritare».

I risultati degli Ottavi di Finale:

Sporting Lodi – Frosinone Pallanuoto 15-6

Frosinone Pallanuoto – Pallanuoto Crema 16-2

Penta Modena – Frosinone Pallanuoto 2-15

Serie C, Virtus Flaminio – Frosinone Pallanuoto 12-14 (3-4, 4-4, 3-2, 2-4)

Non fa più quasi notizia: il Frosinone Pallanuoto vince ancora e mantiene il primo posto nel girone Lazio del campionato nazionale di serie C. Allo Stadio del Nuoto di Monterotondo, i gialloblù di Fabrizio Spinelli battono 12-14 il Virtus Flaminio. Partita equilibratissima tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto, decisa solo a due minuti dalla fine dal vantaggio di Leonardo Pisa e poi dal gol della sicurezza di Sapio. Prossima delicata sfida in casa del Centumcellae: per la matematica certezza del 1° posto, i Ciociari devono fare ancora 3 punti nelle tre giornate rimaste.

Le parole dell’allenatore Fabrizio Spinelli: «Voglio fare i complimenti ai ragazzi: oggi – in grandissima emergenza – siamo riusciti a vincere l’ennesima partita. Ora siamo a 3 punti dalla certezza del primo posto e non vediamo l’ora di farli».

Frosinone Pallanuoto: Fiorini, – , Tarquini 3, Sapio D. 2, Di Pofi, Sapio L., Caracuzzi 2, Ceccarelli 1, Ricci, Pisa 5, Prosseda 1, Bravo, Magliocco. TPV: Fabrizio Spinelli.

