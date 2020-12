Allerta sugli antiparassitari Seresto® venduti on line: sono inefficaci e pericolosi

In Francia è allerta sugli antiparassitari Seresto®, prodotti dall’azienda Bayer, venduti on line sul sito Wish. Il prezzo è allettante – rispetto a quelli venduti presso i canali ufficiali – ma non si può dire altrettanto della qualità. L’Agenzia nazionale per i medicinali veterinari (ANMV), all’interno di ANSES, infatti, dopo aver ricevuto molte segnalazioni ha avviato un monitoraggio dai risultati sconcertanti. Questi collari autorizzati in Francia, ma anche nel nostro paese, per la prevenzione e il trattamento di pulci e zecche in cani e gatti sono venduti senza prescrizione medica quindi è possibile l’acquisto in rete. Tuttavia, quelli venduti sul sito Wish sono risultati contraffatti con un duplice danno per i nostri animali: innanzitutto, si sono rivelati inefficaci e, inoltre, sono potenzialmente dannosi per i nostri amici a quattro zampe.

Prodotti inefficaci o addirittura pericolosi

Le analisi sui collari hanno dimostrato che le sostanze attive normalmente contenute nei collari Seresto®, flumetrina e imidacloprid, sono assenti e questo rende inefficaci questi prodotti. Gli antiparassitari vengono sostituiti da altre sostanze che possono rivelarsi tossiche per gli animali.

Attenzione alle confezioni

L’Agenzia raccomanda ai proprietari di prestare la massima attenzione. All’apparenza i collari acquistati su Wish sembravano uguali a quelli “originali” ma sulla confezione mancava qualsiasi informazione sul prodotto: dalle indicazioni d’uso al nome del produttore. Tutte informazioni – spiega l’Agenzia – che devono essere necessariamente riportate e che rappresentano il discrimine tra un prodotto contraffatto e uno originale. Allo stesso tempo, non c’erano in etichetta le informazioni sulle precauzioni per l’uso, sui rischi per l’animale e per il proprietario o sulle condizioni di smaltimento dei rifiuti. Tuttavia, le norme che disciplinano i medicinali veterinari prevedono che tutte queste informazioni siano menzionate sulla confezione o sulle istruzioni per l’uso.

Come mostra questa situazione – conclude l’agenzia – è necessario essere molto vigili quando si acquistano farmaci veterinari su Internet perché lì si possono vendere contraffazioni e falsificazioni. È meglio acquistare questi prodotti da commercianti che possono attestarne la qualità. Al ricevimento, il proprietario deve in tutti i casi garantire l’integrità del farmaco. Questo deve essere confezionato in un imballaggio secondario, nella maggior parte dei casi una scatola di cartone, contenente le informazioni sul farmaco, con un foglietto.

foto e fonte ilsalvagente.it