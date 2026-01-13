Allerta sicurezza nel Comune di Roccadarce: segnalati tentativi di furto in alcune abitazioni

Il Comune di Roccadarce invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione a seguito di recenti segnalazioni di ladri sul territorio comunale. I malintenzionati sarebbero stati avvistati a bordo di una Toyota Yaris grigia e si muoverebbero principalmente nelle seguenti zone:

Montenero

Canale–Fontana

L’Amministrazione Comunale raccomanda a tutti i cittadini di segnalare immediatamente alle Forze dell’Ordine qualsiasi avvistamento sospetto o comportamento anomalo.

In caso di emergenza è possibile contattare il numero 112.

Si invita inoltre la cittadinanza a diffondere queste informazioni per garantire la sicurezza e la prevenzione sul territorio.

L’Amministrazione Comunale di Roccadarce

