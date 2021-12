Allerta meteo nel Lazio, venti forti e temporali

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n.21112 prot. PRE/52662 del 04.12.2021 con indicazione che: dalla sera di oggi, sabato 04.12.2021, e per le successive 24 ore, si prevedono sul Lazio:Venti forti dai quadranti occidentali con raffiche di burrasca o burrasca forte sulle zone costiere. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.

Altresì, dalla tarda serata di oggi, sabato 04.12.2021 e per le successive 12-18 ore si prevedono precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a

moderati, specie sui settori meridionali e appenninici. I fenomeni potranno essere accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Tenuto conto altresì delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in

Zone di Allerta, il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità riportata nelle

seguentitabelle. Si invitano pertanto gli Enti destinatari ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione di Protezione Civile ed adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai seguenti Livelli di Allerta (di cui alle “Direttive sul sistema di Allertamento per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico ai fini diprotezione civile della Regione Lazio”, approvate con DGR N° 865 del 26 Novembre 2019).

ALLERTA PER VENTO

ALLERTA GIALLA sulle seguenti Zone di Allerta:

A – Bacini Costieri Nord, D – Bacini di Roma, F – Bacini Costieri Sud

Comunicato stampa