Allerta meteo nel Lazio: venti forti e raffiche fino a burrasca, avviso del Comune di Sora

Il Comune di Sora invita la cittadinanza alla massima prudenza a causa dell’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile Regionale. A partire dalle prime ore di domani, lunedì 31 marzo, e per le successive 24-36 ore, sul territorio del Lazio sono previsti venti forti con raffiche fino a burrasca provenienti dai quadranti settentrionali.

L’avviso è stato emanato dalla Protezione Civile della Regione Lazio, che ha disposto un’allerta gialla per rischio vento su diverse aree della regione, compresa la provincia di Frosinone. Le autorità raccomandano particolare attenzione negli spostamenti e nelle attività all’aperto. Le raffiche di vento potrebbero infatti causare caduta di rami, oggetti o strutture temporanee, oltre a possibili disagi alla viabilità e ai servizi.Il Comune di Sora invita quindi i cittadini ad adottare comportamenti prudenti: evitare di sostare sotto alberi o impalcature;

mettere in sicurezza oggetti su balconi e terrazzi;

prestare attenzione alla guida, soprattutto su ponti e tratti esposti al vento.

La situazione sarà costantemente monitorata dalle autorità locali e dalla Protezione Civile regionale, che continueranno ad aggiornare la popolazione in caso di ulteriori evoluzioni del quadro meteorologico.

L’invito, ribadiscono dal Comune, è quello di seguire gli aggiornamenti ufficiali e attenersi alle indicazioni delle autorità, per garantire la sicurezza di tutti.