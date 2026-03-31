Allerta meteo nel Lazio per domani 1° Aprile per vento e temporali

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’Avviso di

condizioni meteorologiche avverse n.26031 del 31.03.2026 con indicazione che:

dal pomeriggio di oggi, martedì 31.03.2026, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio:

il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali.

Nevicate sparse al di sopra dei 700-900 metri sui settori nord-orientali, con apporti al suolo da moderati ad

abbondanti.

Altresì, dal pomeriggio di oggi, martedì 31.03.2026, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni

da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati,

in particolare sui settori orientali e meridionali.

Tenuto conto altresì delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità,

dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai

presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in

Zone di Allerta,

il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità.

Si invitano pertanto gli Enti destinatari ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione

Protezione Civile ed adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai seguenti Livelli di Allerta (di

cui alle “Direttive sul sistema di Allertamento per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico ai fini

protezione civile della Regione Lazio”, approvate con DGR N° 865 del 26 Novembre 2019).La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’Avviso di

condizioni meteorologiche avverse n.26031 del 31.03.2026 con indicazione che:

dal pomeriggio di oggi, martedì 31.03.2026, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio:

il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali.

Nevicate sparse al di sopra dei 700-900 metri sui settori nord-orientali, con apporti al suolo da moderati ad

abbondanti.

Altresì, dal pomeriggio di oggi, martedì 31.03.2026, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni

da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati,

in particolare sui settori orientali e meridionali.

Tenuto conto altresì delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità,

dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai

presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in

Zone di Allerta,

il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità riportata nelle

seguentitabelle.

Si invitano pertanto gli Enti destinatari ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione

Protezione Civile ed adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai seguenti Livelli di Allerta (di

cui alle “Direttive sul sistema di Allertamento per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico ai fini

protezione civile della Regione Lazio”, approvate con DGR N° 865 del 26 Novembre 2019).

Pag. 1/3La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’Avviso di

condizioni meteorologiche avverse n.26031 del 31.03.2026 con indicazione che:

dal pomeriggio di oggi, martedì 31.03.2026, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio:

il persistere di venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali.

Nevicate sparse al di sopra dei 700-900 metri sui settori nord-orientali, con apporti al suolo da moderati ad

abbondanti.

Altresì, dal pomeriggio di oggi, martedì 31.03.2026, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni

da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati,

in particolare sui settori orientali e meridionali.

Tenuto conto altresì delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità,

dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai

presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in

Zone di Allerta,

il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità riportata nelle

seguenti tabelle.

Si invitano pertanto gli Enti destinatari ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione

Protezione Civile ed adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai seguenti Livelli di Allerta (di

cui alle “Direttive sul sistema di Allertamento per il rischio meteo, idrogeologico ed idraulico ai fini

protezione civile della Regione Lazio”, approvate con DGR N° 865 del 26 Novembre 2019).