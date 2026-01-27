Allerta meteo arancione Lazio, il Comune di Castelliri chiude le scuole

Il Comune di Castelliri comunica che la Protezione Civile della Regione Lazio ha diramato un’Allerta Meteo Arancione per l’intera giornata di mercoledì 28 gennaio 2026, a causa di condizioni meteorologiche avverse.

Alla luce dell’allerta e a tutela della pubblica incolumità, l’Amministrazione Comunale sta predisponendo un piano di sicurezza preventivo che prevede l’emanazione di un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale.

Si raccomanda alla cittadinanza di:

limitare gli spostamenti non strettamente necessari;

prestare la massima attenzione;

seguire gli aggiornamenti attraverso i canali istituzionali del Comune.

L’Amministrazione Comunale continuerà a monitorare l’evolversi della situazione in coordinamento con la Protezione Civile.

Si invita alla massima prudenza.

