Il Comune di Castelliri comunica che la Protezione Civile della Regione Lazio ha diramato un’Allerta Meteo Arancione per l’intera giornata di mercoledì 28 gennaio 2026, a causa di condizioni meteorologiche avverse.
Alla luce dell’allerta e a tutela della pubblica incolumità, l’Amministrazione Comunale sta predisponendo un piano di sicurezza preventivo che prevede l’emanazione di un’ordinanza di chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado, presenti sul territorio comunale.
Si raccomanda alla cittadinanza di:
limitare gli spostamenti non strettamente necessari;
prestare la massima attenzione;
seguire gli aggiornamenti attraverso i canali istituzionali del Comune.
L’Amministrazione Comunale continuerà a monitorare l’evolversi della situazione in coordinamento con la Protezione Civile.
Si invita alla massima prudenza.
Allerta meteo arancione Lazio, il Comune di Castelliri chiude le scuole
