Allerta caldo nel Lazio: ondata eccezionale nel weekend, bollino rosso in molte città

Il Lazio si prepara ad affrontare un’ondata di caldo particolarmente intensa nel fine settimana, con temperature che in alcune aree potrebbero superare i 38 gradi percepiti. Il Ministero della Salute, in coordinamento con la Protezione Civile, ha emesso un’allerta bollino rosso per diverse province a partire da sabato 14 giugno.

Secondo i bollettini ufficiali, il picco del caldo è atteso tra sabato e domenica, con una progressione che vedrà già da oggi un aumento significativo delle temperature, soprattutto nelle aree interne e nei centri urbani. Le autorità invitano la popolazione a prestare la massima attenzione.

Le città più colpite

Roma: allerta rossa da sabato, con temperature massime percepite fino a 38 °C. Il Comune ha attivato misure straordinarie per le fasce più vulnerabili della popolazione.

Frosinone, Rieti e Latina: stesso livello di allerta per il weekend, con condizioni climatiche estreme previste soprattutto nelle ore centrali della giornata.

Viterbo e Civitavecchia: allerta arancione, ma con condizioni comunque critiche, in particolare nelle zone meno ventilate.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

Le istituzioni raccomandano comportamenti prudenti e responsabili. In particolare:

Evitare l’esposizione diretta al sole tra le 12:00 e le 16:00.

Idratarsi frequentemente e preferire pasti leggeri.

Indossare abiti chiari e leggeri, utilizzare protezioni solari.

Verificare le condizioni di salute di anziani, bambini e persone fragili, che sono i soggetti più a rischio di colpi di calore.

Non lasciare animali o persone nei veicoli parcheggiati, anche per pochi minuti.

Misure straordinarie in atto

La Regione Lazio ha disposto il divieto di lavoro all’aperto per determinate categorie esposte, nelle fasce orarie più calde (12:30–16:00), valido fino al 31 agosto nelle giornate con rischio alto. Inoltre, a Roma e in altre città, sono stati attivati:

Presidi mobili di assistenza nei quartieri più sensibili.

Spazi climatizzati pubblici per l’accoglienza di persone senza fissa dimora.

Campagne informative sulle buone pratiche per difendersi dal caldo

Verso un cambio di scenario?

Secondo le previsioni meteo, da lunedì 16 giugno è previsto un lieve calo termico accompagnato da instabilità atmosferica, con possibilità di temporali e rovesci intensi soprattutto nelle zone interne del Lazio. Un sollievo parziale che, tuttavia, non esclude nuovi picchi di caldo nei giorni successivi.

L’allerta caldo nel Lazio rappresenta un evento meteorologico rilevante, che richiede la collaborazione attiva di cittadini, istituzioni e operatori del territorio. Il caldo estremo non è solo un disagio stagionale, ma un rischio sanitario concreto. Restare informati e adottare comportamenti responsabili può fare la differenza.

Per aggiornamenti in tempo reale si consiglia di consultare i siti ufficiali di Protezione Civile, Ministero della Salute e Centro Meteo Regionale.