Allerta arancione, scuole chiuse a Sora: attivato il Centro operativo comunale

A seguito della diramata allerta meteo di livello arancione, il sindaco di Sora, Luca Di Stefano, ha firmato due ordinanze a tutela della pubblica incolumità.

Con il primo provvedimento è stata disposta la chiusura di tutte le scuole cittadine per la giornata di domani, inclusi asili nido e servizi per l’infanzia, al fine di ridurre i rischi legati alle avverse condizioni meteorologiche previste.

La seconda ordinanza riguarda invece l’attivazione del Centro operativo comunale (Coc), che resterà operativo per il coordinamento delle attività di monitoraggio del territorio e per la gestione di eventuali emergenze. Il Coc garantirà il raccordo tra le strutture comunali, la protezione civile e le altre forze impegnate sul campo.

L’amministrazione comunale invita i cittadini alla massima prudenza, a limitare gli spostamenti non necessari e a seguire gli aggiornamenti ufficiali diffusi dal Comune e dagli organi competenti. In caso di necessità, è raccomandato segnalare tempestivamente situazioni di criticità.

