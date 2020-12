Allenarsi a casa, tutti gli errori da evitare

Allenarsi a casa è una buona abitudine per contrastare gli effetti della sedentarietà, per mantenersi in forma e contrastare gli effetti delle restrizioni dovute al contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Allenarsi a casa consente di ottimizzare la gestione del tempo quotidiano. Si è liberi di scegliere la fascia oraria da dedicare al proprio allenamento. È, inoltre, un modo conveniente dal punto di vista economico per mantenersi in forma: l’unico investimento economico è quello necessario a procurarsi la giusta attrezzatura. È sufficiente munirsi di un tappetino, due pesi, un elastico. Non si è condizionati dal meteo se si vuole fare running. Si possono scegliere tanti workout in base agli obiettivi che ci si prefigge.

Allenarsi a casa, gli errori da evitare

Quando si decide di seguire un allenamento casalingo, spesso ci si trova ad improvvisare un programma senza consulto da parte di un medico o di un personal trainer. Ci si ritrova così a fare tanti errori che possono compromettere la propria salute. Il rischio di subire strappi muscolari è sempre infatti dietro l’angolo.

Ecco gli errori più diffusi e che possono essere facilmente evitati:

esagerare: passare dallo stile di vita sedentario alla voglia di allenarsi tutto il giorno non fa assolutamente bene. L'allenamento va eseguito gradualmente, ogni giorno si può introdurre un esercizio nuovo. L'ideale sarebbe cominciare con una serie di esercizi brevi di 10 minuti di intensa attività per poi arrivare a farne per 20-30 minuti di seguito. All'inizio ci saranno più pause che poi, con il passare dei giorni, si ridimensioneranno;

non essere costanti: per ottenere grandi risultati bisogna esserlo, altrimenti non vale la pena;

saltare il riscaldamento muscolare: è un errore molto diffuso e che rischia di aumentare il rischio di infortuni. Il riscaldamento ottimale deve durare 15- 20 minuti;

non fare stretching: aiuta a migliorare la postura e riduce il mal di schiena tipico della sedentarietà a cui siamo abituati in questo periodo;

non mangiare abbastanza proteine: le proteine sono essenziali ai muscoli. Per evitare la perdita di massa muscolare bisognerebbe assumere proteine uguali a 1,8 e 2,5 grammi per chilo di peso;

non bere a sufficienza: durante un allenamento, il corpo ha bisogno di idratarsi costantemente. È consigliabile bere molta acqua prima, durante e dopo l'allenamento;

non seguire l'ordine degli esercizi: è giusto e necessario seguire le serie, le ripetizioni, l'intensità e la frequenza di un esercizio senza modifiche, come se fossimo in palestra o come se un personal trainer ci stesse seguendo. Ci permetterà di ottenere i risultati prefissati;

: è giusto e necessario seguire le serie, le ripetizioni, l’intensità e la frequenza di un esercizio senza modifiche, come se fossimo in palestra o come se un personal trainer ci stesse seguendo. Ci permetterà di ottenere i risultati prefissati; distrarsi continuamente: quando ci sia allena tra le mura domestiche si è tentati da innumerevoli distrazioni. Prima di cominciare l’allenamento quotidiano si consiglia di spegnere le notifiche dello smartphone e il pc. Bisogna essere rigorosi e ben disciplinati per eseguire gli esercizi.

