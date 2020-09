Allenamento aerobico in acqua, che ritmo abbiamo? Uno sportwatch può risponderci

Che ritmo tengo in vasca per un allenamento aerobico? Qual è la mia velocità di crociera ideale in questo momento? A che passo corrisponde la mia soglia aerobica? Per rispondere a queste domande serviva un test condotto da un allenatore esperto, ora bastano una quindicina di minuti di nuoto con uno sportwatch al polso.

ALL’INFINITO – Per i triatleti, questo passo in soglia aerobica, la Critical Swim Speed, potrebbe essere associabile al passo da tenere nella prima frazione di un Ironman, oppure al ritmo con cui affrontare un voluminoso lavoro in vasca utile a mettere parecchi metri in cassaforte, ma senza lasciare scorie nel corpo, mentre per Daniel Fontana la definizione è decisamente più suggestiva: “Il passo per cui un Ironman può nuotare all’infinito”. L’azzurro specialista delle lunghe distanze, insiste sull’importanza di questo parametro: “Spesso, i triatleti amatori non conoscono questa velocità e sballano completamente l’impostazione degli allenamenti, andando sotto ritmo oppure esagerando con il ritmo. Questo passo rappresenta l’equilibrio, la vera velocità di crociera”.