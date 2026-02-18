Alleanza Verdi Sinistra: Ceccano torna a respirare con nuovi alberi antismog

Ceccano si è arricchita di un nuovo piccolo polmone verde nel centro urbano. Domenica 15 febbraio 2026, quattro Tigli e un Prunus sono stati messi a dimora nell’area verde in via Giuseppe di Vittorio a Ceccano, dove pochi mesi fa era stato piantato anche un Ginkgo. Questo intervento, sostenuto perché vedesse la luce in breve tempo – e che si è potuta realizzare grazie a un finanziamento ottenuto dal Centro Anziani “Gli Cuncon” per il progetto della Regione Lazio compreso nelle “iniziative per lo scambio intergenerazionale e per l’alfabetizzazione digitale delle persone anziane”, in collaborazione con l’istituto Comprensivo Ceccano 2 e l’amministrazione comunale – per Avs rappresenta un esempio concreto di microforestazione urbana diffusa, nel cuore della città fabraterna, su un area verde comunale. Tale iniziativa non è una semplice piantumazione ma può rappresentare un modulo di bosco replicabile adatto alle criticità ambientali della città, studiato sulla base delle estensioni di terreno disponibili, composti da diverse specie arboree, arbustive ed erbacee selezionate per la loro alta capacità di abbattimento delle emissioni di CO₂ e di particolato, e nella riduzione dell’inquinamento acustico.

L’impegno di Avs sul tema mostra che la scelta delle tipologie vegetazionali ha privilegiato le specie autoctone e quelle più adatte alla caratteristica del suolo, al paesaggio e al microclima, piantumate in uno dei momenti più adatti per questo tipo di alberi. Tra i criteri fondamentali nella scelta delle piante è stata la capacità di fissazione del carbonio e di filtraggio delle polveri, la riduzione del rumore, la velocità di accrescimento e la longevità, la compatibilità delle dimensioni delle radici in caso di prossimità di strade, la resistenza alle fitopatie e agli agenti inquinanti, la tossicità di foglie e frutti, la resistenza al vento, la capacità di adattamento a suoli degradati.

Alla luce dei recenti dati sull’inquinamento atmosferico a Ceccano, per Alleanza Verdi Sinistra il potenziamento e l’ampliamento degli interventi di forestazione urbana costituisce lo strumento più efficace per contrastare i cambiamenti climatici, il fenomeno delle isole di calore, migliorare la qualità dell’aria, abbattere i livelli di rumore e favorire la rete ecologica e la biodiversità. Consapevoli della complessità del problema, non vogliamo occultarlo, come qualcuno ha fatto in anni recenti, ma provare ad affrontarlo con interventi strutturali che forniscano risultati a medio e lungo termine.

L’intervento coniuga qualità ambientale e coinvolgimento della comunità, dimostrando che la sinergia tra associazionismo e buona politica può generare benefici immediati per la salute pubblica. In questo modo Avs-Alleanza Verdi Sinistra conferma l’impegno sul fronte della lotta all’inquinamento atmosferico e di tutela della biodiversità per una città più verde in grado di coniugare qualità ambientale, innovazione e coinvolgimento della comunità. È questo un primo intervento che può diventare un modello replicabile per ampliare ulteriormente il patrimonio verde urbano: a Ceccano, torniamo a respirare!