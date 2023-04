Alle professioni sanitarie Medaglia d’Oro al Merito dal Presidente della Repubblica. Giuliano (UGL): “Orgogliosi di un riconoscimento meritato”

“Apprendiamo con orgoglio e soddisfazione che il prossimo 27 aprile al Quirinale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dovrebbe consegnare la Medaglia d’Oro al Merito per la sanità pubblica, per l’impegno profuso durante i drammatici momenti della pandemia, a tutte le professioni sanitarie. Si tratterebbe di un riconoscimento, da parte della più alta carica dello Stato, meritato sul campo e che renderebbe onore al grande coraggio e professionalità dimostrato da tutti gli operatori al servizio della Nazione. Vale la pena ricordare il grande impegno che caratterizza da sempre il lavoro svolto da parte di tutti i professionisti sanitari italiani impegnati giornalmente a garantire, spesso in condizioni molto critiche, l’assistenza ai cittadini” dichiara il Segretario Nazionale della UGL Salute Gianluca Giuliano.

COMUNICATO STAMPA