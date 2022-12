Alle Grotte di Pastena spettacoli natalizi, eventi culturali e astronomia fino all’8 gennaio

Proseguono i festeggiamenti natalizi alle Grotte di Pastena in Ciociaria, promossi dalla Regione Lazio e curati da LAZIOcrea, con una serie di appuntamenti da non perdere, in collaborazione con il territorio, tutti ad ingresso gratuito: una proposta culturale di qualità, per valorizzare e raccontare, in chiave anche inedita, questo sito così maestoso, coniugando storia, scienza, arte, letteratura e tradizioni del territorio.

L’intera giornata del 23 dicembre sarà dedicata all’astronomia: dalle 10.00 alle 22.00 sarà visitabile la mostra “Esplorando l’Universo” e, in serata, dalle 19.00 alle ore 22.00, speciale osservazione del cielo invernale attraverso i telescopi o mediante proiezione su schermo, con l’aiuto di personale tecnico-scientifico dell’Osservatorio Astronomico. A cura della Associazione Astronomica Frusinate. Presso l’Auditorium delle Grotte di Pastena.

Il giorno di Santo Stefano, il 26 dicembre, intrattenimento musicale a carattere natalizio, dalle ore 18.00 fino alle ore 22.00, a cura della Scuola degli Organetti di Pastena. Presso l’Auditorium delle Grotte di Pastena.

Il 29 dicembre, alle ore 18.00, appuntamento con il primo evento della manifestazione “Grottarte Natale 2022“: la presentazione del libro” La legge del cuore. Storia di assassini, vigliacchi ed eroi” (Armando Curcio Editore) di Claudia Conte, attrice ed attivista per i diritti umani di origini ciociare. Il romanzo, storia di forza interiore e di riscatto, di giustizia e di legalità, commemora le vittime di mafia, in particolare i magistrati Falcone e Borsellino, dalla cui uccisione ricorre proprio quest’anno il trentennale. Il libro sarà presentato dall’autrice anche alla presenza dell’attore di cinema e teatro Pino Calabrese, che ne interpreterà un monologo. Claudia Conte sarà intervistata da Ugo De Angelis, architetto, ricercatore e consulente storico dell’Archivio Vaticano della C.D.F. ex Sant’Uffizio. L’evento si concluderà con una degustazione di prodotti tipici ciociari. A cura dell’Associazione Pro Loco di Pastena. Presso l’Auditorium delle Grotte di Pastena.

Il 30 dicembre, dalle 18.00 alle 22.00, concerto de “I Trillanti”, alla scoperta della cultura musicale natalizia ciociara. Presso l’Auditorium delle Grotte di Pastena

Il 3 gennaio, alle ore 17.30, in programma una serata con il “Quintetto Ottoni Pentaphon”, a cura dell’Associazione Orchestra delle Cento Città. Presso l’Auditorium delle Grotte di Pastena.

Il 5 gennaio, alle ore 18.00, secondo evento di Grottarte con la presentazione del libro di Poesie “Incandescente” (Eretica Edizioni) di Lucrezia De Lellis, che leggerà alcune poesie e dialogherà con il pubblico presente. L’autrice, laureata in Lingue e Letterature Moderne, rivolge i suoi interessi all’arte; questo le permette di stabilire dei contatti reali con le cose e favorisce un ascolto attento di parole mute, che spesso rivelano poesie inaspettate. Le metafore, incandescenti, infuocate, ripristinano più veri e più lucenti i legami tra le parole, e delle parole con il nostro personale vissuto. L’evento si concluderà con una degustazione di prodotti tipici ciociari. A cura dell’Associazione Pro Loco di Pastena. Presso l’Auditorium delle Grotte di Pastena.

Il 6 gennaio i tradizionali festeggiamenti dell’Epifania: in programma, in attesa della venuta della Befana, una tombolata per tutta la famiglia, che coinvolgerà nonni, genitori e bambini.

Finalmente arriverà la Befana che, in sella ad una bicicletta, distribuirà calze ai piccoli visitatori.

Calata la sera, verranno solennemente spente tutte le luminarie, al suono della banda musicale e con un brindisi finale, accompagnato da dolci della tradizione natalizia locale. A cura dell’Associazione Maurisia. Presso l’Auditorium e il Piazzale delle Grotte.

Le festività natalizie si chiuderanno, infine, l’8 gennaio alle ore 18.00 con il terzo e ultimo evento della manifestazione Grottarte: “La Storia della Tigre” di Dario Fo, uno spettacolo teatrale di e con Bruno Basile. Nella Manciuria afflitta dalla guerra, un soldato ferito e abbandonato sopravvive grazie all’aiuto della temutissima Tigre, che diventa una valida alleata per mettere in fuga il nemico! Un divertente racconto pieno di allegorie che esorta a non lasciarsi andare nei momenti difficili e ad usare invece la propria forza, volontà e istinto, insomma, usare la tigre che giace dentro di noi. Un’accurata traduzione dal lombardo-veneto dell’autore al ciociaro-borbonico, per legarci al nostro territorio e alla sua cultura. L’evento si concluderà con una degustazione di prodotti tipici ciociari. A cura dell’Associazione Pro Loco di Pastena. Presso l’Auditorium delle Grotte di Pastena.

Tutti gli appuntamenti sono pubblicati sul sito www.grottepastenacollepardo.it

COMUNICATO STAMPA