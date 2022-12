Alle Grotte di Pastena è in arrivo Babbo Natale, gli Zampognari, la Befana e spettacoli natalizi

Fervono preparativi per i festeggiamenti natalizi in Ciociaria, promossi dalla Regione Lazio e curati da LAZIOCrea che, come da tradizione, avranno inizio l’8 dicembre alle Grotte di Pastena, con un pomeriggio speciale dedicato alle famiglie con l’inaugurazione della Mostra dei Presepi artistici. Un evento connesso con il II° Concorso “sette Chiese per sette Presepi”, che vede cimentarsi nell’allestimento di questi ultimi gli abitanti delle contrade pastenesi in cui si trova ciascuna delle sette chiese.

Infine la giornata si concluderà con l’accensione delle luminarie e dell’Albero di Natale, scandita dal suono della banda musicale di Supino, costituirà il momento culminante della serata, che si concluderà con la degustazione di prodotti della tradizione e un brindisi finale.

Il 13 dicembre appuntamento con Bambini in cucina a Natale, alle ore 10.00 i docenti dell’Istituto Alberghiero di Ceccano, insieme ad una rappresentanza dei loro studenti, accolgono circa 150 alunni provenienti dalla Scuola primaria e secondaria di primo grado del comprensorio, per comunicare loro principi di “sana alimentazione” e di “valorizzazione dei prodotti del territorio”, e poi coinvolgerli nella realizzazione di dolci e cibi natalizi che saranno loro donati come gadget.

Dalle ore 18.00 Nonna sotto le stelle di Natale, II° Concorso gastronomico di ricette tipiche natalizie a cura delle nonne ciociare, sempre con il coordinamento dell’Istituto alberghiero di Ceccano.

Una commissione costituita da esperti chef e giornalisti di settore assegnerà il premio alla ricetta più rappresentativa della tradizione natalizia, seguirà la degustazione di prodotti tipici.

La serata sarà allietata dal suono di un gruppo musicale locale che propone brani con l’organetto. A cura della Associazione Maurisia.

Grande attesa il 18 dicembre per l’arrivo di Babbo Natale. Protagonisti saranno i bambini, impegnati nell’accoglienza di Babbo Natale, al quale verrà consegnata la cittadinanza onoraria.

Babbo Natale, scortato dagli zampognari, arriverà presso la casa a lui “donata”, in calesse, dopo l’ascolto delle motivazioni che accompagneranno la consegna della pergamena, aiutato dalla perpetua pastenese, omaggerà i bambini dei doni natalizi.

Alle ore 18:00 previsto l’inizio del II° Festival Degli Zampognari, con musicisti provenienti da diverse località che si cimenteranno in coppie e gruppi in brani e canti della tradizione natalizia.

Degustazione di prodotti tipici e brindisi finale. A cura della Associazione Maurisia.

Il 23 dicembre in programma la Mostra “Esplorando l’Universo” visitabile dalla mattina e, in serata, dalle 19.00 alle ore 22.00 Esplorazione del cielo invernale, attraverso i telescopi o mediante proiezione su schermo con l’aiuto di personale tecnico-scientifico dell’Osservatorio Astronomico.

A cura della Associazione Astronomica Frusinate.

Il 26 dicembre ci sarà un intrattenimento musicale a carattere natalizio dalle ore 18 fino alle ore 22 a cura della Scuola degli organetti di Pastena

Invece il 30 dicembre I Trillanti si esibiranno in musiche a carattere natalizio dalle ore 18 fino alle ore 22.

L’arrivo della Befana il 6 gennaio chiuderà le feste natalizie a Pastena anticipata da una tombolata in attesa dell’arrivo della Befana che, in sella ad una bicicletta, distribuirà le calze ai bambini.

Calata la sera la giornata si chiuderà con lo spegnimento delle luminarie e dell’Albero di Natale, al suono della banda musicale e con brindisi finale, accompagnato da dolci della tradizione natalizia locale.

L’evento dedicato all’Epifania inizia alle ore 17 fino alle ore 21.

A cura della Associazione Maurisia e Banda Comunale di Supino

Programma Natalizio

08.12.2022

Auditorium delle Grotte di Pastena

Piazzale Delle Grotte Di Pastena

Dalle ore 15:00

IL PAESE: UNA GRANDE FAMIGLIA

A cura della Associazione Maurisia e Banda Comunale di Supino

13.12.2022

Auditorium delle Grotte di Pastena

BAMBINI IN CUCINA A NATALE

NONNA SOTTO LE STELLE DI NATALE

A cura della Associazione Maurisia

18.12.2022

Piazza Porta Roma

Auditorium delle Grotte di Pastena

14:30

BABBO NATALE ARRIVA A PASTENA

18:00

II° FESTIVAL DEGLI ZAMPOGNARI

A cura della Associazione Maurisia

23.12.2022

Auditorium delle Grotte di Pastena

ESPLORANDO IL CIELO INVERNALE

A cura della Associazione Astronomica Frusinate

26.12.2022

Auditorium delle Grotte di Pastena

CONCERTO

Intrattenimento musicale a carattere natalizio dalle ore 18 fino alle ore 22

A cura della Scuola degli organetti di Pastena

30.12.2022

Auditorium delle Grotte di Pastena

CONCERTO

Intrattenimento musicale a carattere natalizio dalle ore 18 fino alle ore 22

A cura de I Trillanti

06.01.2023

Auditorium delle Grotte di Pastena

Piazzale delle Grotte di Pastena

L’ARRIVO DELLA BEFANA E CHIUSURA DELLE FESTE NATALIZIE A PASTENA

A cura della Associazione Maurisia e Banda Comunale di Supino

Tutti gli appuntamenti sono pubblicati sul sito www.grottepastenacollepardo.it