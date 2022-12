Alle Grotte di Collepardo e al Pozzo d’Antullo è in arrivo Babbo Natale, la Befana, musica natalizia, visite e degustazioni

Le Grotte di Collepardo e il Pozzo d’Antullo si preparano per le festività natalizie con una serie di appuntamenti promossi dalla Regione Lazio e curati da LAZIOCrea che avranno inizio l’ 8 dicembre con la tradizionale accensione dell’albero di Natale e la consegna dei doni ai più piccoli da parte di Babbo Natale.

Tre attori, che impersoneranno Giuseppe, Maria e l’Angelo, accoglieranno i visitatori dalla biglietteria e, dopo averli accompagnati, con un piccolo intermezzo recitato itinerante all’inizio del percorso di visita, rappresenteranno una suggestiva Natività vivente.

Accompagnamento musicale a cura della Banda Comunale di Collepardo. Prevista anche una degustazione di mieli e tisane a base di erbe locali.

Il 23 dicembre, a Collepardo in programma un concerto musicale e degustazione. Brani classici e musiche natalizie interpretate da docenti e giovani studenti del Conservatorio di Frosinone che si esibiranno in varie formazioni cameristiche, dal trio al quintetto. Prevista degustazione di tisane e dolcetti locali. A cura di Associazione Musike e Proloco Di Collepardo

Una speciale Vigilia di Natale quella in programma il 24 dicembre al Pozzo d’Antullo dove la Banda Musicale di Collepardo allieterà grandi e piccini al suono di un classico repertorio natalizio. Babbo Natale distribuirà doni e dolcetti ai bambini e resterà loro a disposizione per una foto ricordo. A seguire visita guidata al Pozzo d’Antullo a cura dell’Ass. Sylvatica e degustazione di mieli e tisane locali.

Il giorno di Santo Stefano, 26 dicembre al Pozzo d’Antullo, La Ballata di Santo Stefano, un Festival per valorizzare la cultura della Ciociaria.

La giornata inizierà alle 10:00 con una colazione con i “Tartalicchi” tipico dolce ciociaro. A seguire, alle 10:30, i laboratori di Tamburi a Cornice e di Danze popolari curati da Mattia Dell’Uomo.

Il concerto de I Trillanti previsto alle 11:00 ospiterà artisti, musicisti e zampognari che arricchiranno il programma musicale. La gastronomia con piatti tipici, bevande calde allieteranno il pranzo e, a seguire, anche festa da ballo con musica popolare e letture di racconti e poesie natalizie con suonate delle zampogne.

Per i più piccoli ci sarà Babbo Natale che accoglierà i bambini con dolci e caramelle.

Il 30 dicembre alle Grotte di Collepardo concerto musicale e degustazione. Brani classici e musiche natalizie interpretate da docenti e giovani studenti del Conservatorio di Frosinone che si esibiranno in varie formazioni cameristiche, dal trio al quintetto.

Degustazioni di tisane e dolcetti locali. A cura di Associazione Musike e Proloco Di Collepardo

Il 31 dicembre al Pozzo d’Antullo un appuntamento speciale in attesa del Nuovo Anno. Le tradizioni del Frusinate, in particolare le Novelle Ciociare, troveranno spazio in un suggestivo intermezzo recitato a cura dell’Ass. Teatrale TDO.

Seguirà una visita guidata al Pozzo d’Antullo a cura dell’Ass. Sylvatica e la degustazione di mieli e tisane locali.

A cura di TDO, Proloco di Collepardo e Associazione Sylvatica.

La giornata dell’Epifania il 6 gennaio alle Grotte di Collepardo è attesa la Befana con l’ arrivo dei Re Magi e degustazione di mieli e tisane del territorio.

I Magi venuti dall’Oriente, accoglieranno i visitatori e, con intermezzi recitati, li accompagneranno fino all’inizio del percorso guidato in Grotta, dove si posizioneranno per un suggestivo presepe vivente.

Nel pomeriggio prevista una nuova edizione della “Befana in Bicicletta” a cura dei Bikers di Collepardo che vedrà l’arrivo della Befana anche alle Grotte di Collepardo dove la vecchina distribuirà dolcetti e carbone a tutti i visitatori.

A cura di Proloco Di Collepardo, Asd Collepardo Bikers

Infine le festività si chiuderanno il 7 gennaio alle Grotte di Collepardo con Musica alle Grotte. Un’ esibizione musicale canora a tema natalizio a cura del Coro “Hernica Saxa”, accompagnata dalla degustazione di mieli e tisane locali

A cura di Proloco Di Collepardo e coro Hernica Saxa

