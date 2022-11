All’asta 38 della Gonnelli Casa d’Aste di Firenze una sezione dedicata a Umberto Mastroianni

La Gonnelli Casa d’Aste si prepara all’asta natalizia, dedicata all’Arte Antica, Moderna e Contemporanea, che si terrà martedì 29, mercoledì 30 novembre e l’1 dicembre nella nuova sede in via Fra’ Giovanni Angelico 49 a Firenze. Nelle tre giornate d’asta saranno messi all’incanto oltre 700 lotti divisi in cinque sessioni di vendita.

Nella V sessione di vendita, che si terrà giovedì 1° dicembre, anche una sezione dedicata a Umberto Mastroianni composta da oltre 30 lotti (dal lotto 678 al 710) provenienti dalla collezione appartenente al signor Colista di Roma, amico dell’artista, e spazia dalle incisioni (tra le quali si distinguono alcuni emblematici monotipi) ai disegni, dai dipinti alla scultura. Le basi d’asta vanno da 100 a 500 euro.

Umberto Mastroianni è stato definito il primo scultore astrattista italiano; riprende gli echi del dinamismo di ascendenza boccioniana, rivisitando ed ampliandone i significati, i contenuti ed i riferimenti culturali. Si apre, poi, a contaminazioni con tutta la stagione futurista, con quella cubista di Brancusi, con le ricerche di Arp e Moore. Le strutture vengono interpretate come coagulo di linee forza, nucleo generativo di un’esplosione di gesti bloccati dal peso della materia, intrappolati nella materia. Successivamente approda alle esperienze legate all’Informale. Il suo tratto è lacerante, intenso, profondo, materico, energico, vibrante.

Alcune delle sue opere sono conservate alla Galleria d’arte moderna di Roma, alla Tate Gallery di Londra, al Salomon Guggenheim Museum di New York, all’Hakone Open Air Museum in Giappone. Opere monumentali dell’artista gli sono state commissionate per tanti spazi italiani: il Monumento alla Resistenza Italiana a Cuneo, il Monumento alla Resistenza a Cuorgnè, il Monumento ai Caduti di Tutte le Guerre a Frosinone, il Mausoleo della Pace a Cassino, il Monumento alla Resistenza ad Urbino, il Monumento ai Caduti per la Libertà al Cimitero di Torino, il Monumento di Urbino, la cancellata in bronzo del Teatro Regio di Torino, il bassorilievo bronzeo per i Caduti a Cumiana e la scultura monumentale di Perugia Sotterranea.

https://www.gonnelli.it/it/asta-0038/mastroianni-umberto-senza-titolo-.asp

Per maggiori informazioni:

Libreria Antiquaria Gonnelli – Casa d’Aste

Via Fra’ Giovanni Angelico 49 – 50121 Firenze

Tel 055 268279

www.gonnelli.it – segreteria@gonnelli.it

