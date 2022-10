All’arpinate Mauro Rea, i complimenti di Gianluca Quadrini

“Siamo orgogliosi di avere tra i nostri cittadini un campione come Mauro Rea. Vincere una gara come la spartathlon è sinonimo oltre che di passione, anche di tenacia, duro lavoro e molta concentrazione. A lui vanno i miei più vivi complimenti per aver portato il nome della nostra splendida città in alto alla classifica dei campioni, regalandoci davvero una grande emozione.” Così in un commento il consigliere di minoranza di Arpino e Presidente del Gruppo Provinciale della Lega, Gianluca Quadrini.

comunicato stampa