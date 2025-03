Allarme truffe: «Mamma ho perso il cellulare, mi servono soldi». Partono le indagini

Un recente episodio ha indotto la Polizia Locale di Cisterna a lanciare l’allarme a causa della presenza di alcuni individui che stanno contattando le persone fingendosi i figli sostenendo di aver perso il cellulare e di avere urgente bisogno di soldi. L’iniziativa di avvisare i cittadini è stata presa in seguito alla denuncia per tentata truffa presentata da un uomo.

Le modalità attraverso le quali queste persone cercano di farsi consegnare del denaro seguono uno schema preciso: il truffatore contatta la vittima inviando un SMS tramite un nuovo numero di telefono, spacciandosi per il figlio o la figlia e racconta di aver perso il cellulare e di essere in una situazione di emergenza. Poi chiede alla vittima di inviare denaro immediatamente, spesso tramite bonifico bancario o servizi di trasferimento di denaro.

Un cittadino infatti ha recentemente ricevuto un messaggio da un numero non conosciuto. La persona all’altro capo del telefono si è presentata come sua figlia, dicendo di aver danneggiato il proprio cellulare e di trovarsi in una situazione di emergenza. La truffatrice ha chiesto di inviare immediatamente 990 euro tramite un servizio di trasferimento di denaro. Fortunatamente l’uomo ha mantenuto la calma e ha contattato il vero numero di telefono di sua figlia, scoprendo che era tutto un inganno. Così ha segnalato l’accaduto alla Polizia Locale di Cisterna che ha avviato i necessari accertamenti per individuare i responsabili.

Ed è sempre la Polizia Locale a fornire suggerimenti sul comportamento da adottare se si riceve una chiamata sospetta:

– non inviare denaro senza prima verificare l’identità della persona che vi ha contattato;

– chiamare il numero di telefono abituale del figlio per confermare la situazione.

– segnalare immediatamente la chiamata sospetta alle autorità competenti.

E’ inoltre consigliabile mantenere la calma e non agire d’impulso e utilizzare sempre canali di comunicazione sicuri e verificati.