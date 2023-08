Allarme carenza sangue ospedali ASL Frosinone

dati del 2022 fanno impressione: quasi 8000 sacche di sangue, 8000 cittadini che hanno dato il loro tempo e il loro sangue per salvare la vita di persone che non conoscono. E’ il risultato dell’Avis provinciale ma purtroppo il bilancio di fronte alle esigenze degli ospedali della provincia di Frosinone è negativo. Ne servirebbero almeno il doppio per non costringere la Asl di Frosinone ad acquistare sangue dalle altre Asl o addirittura all’estero. Secondo il presidente dell’Avis provinciale, Rossi, è necessario l’impegno comune di tutti, per cercare di dare agli ospedali del frusinate quella dotazione di sangue, in grado di far fronte alle necessità delle sale operatorie e dei pazienti, che hanno bisogno di trasfusioni continue. In questi giorni c’è particolare carenza di sangue 0 Rh-, A- B-. Donare il sangue non è pericoloso anzi offre numerosi benefici alla salute del corpo oltre a tutta una serie di controlli che invece normalmente trascuriamo. Per donare sangue devi avere un’età compresa tra 18 e 65 anni. Se hai più di 65 anni, puoi continuare a donare solo se hai effettuato almeno una donazione prima del compimento dei 60 anni. Devi pesare almeno 50 kg, Devi essere in buona salute generale e non soffrire di malattie infettive o croniche.

comunicato stampa