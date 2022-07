Alla Trento-Bondone Alberto Scarafone consolida il primato

Gara tutta da scoprire la Trento-Bondone per il pilota Ciociaro. La gara trentina era il 6° appuntamento del CIVM2022.

Lungo i 17 km del percorso Alberto ha disputato una gara capolavoro andando a conquistare la Vittoria nella sua classe risultato che li fa consolidare la testa del Campionato.

Ecco le impressioni del dopo gara di Scarafone:

Trento è stata la 6 tappa del CIVM

una delle tappe più difficili di tutte, imparare 17 km di strada non è stato affatto facile. È stata una gara dove non avevamo aspettative perchè quasi tutti i miei avversari di gruppo giá avevano disputato negli anni precedenti questa gara e sapevamo che commettere un minimo errore ci avrebbe messo fuori dai giochi. Finire la Trento Bondone per me è stata veramente una grande vittoria in tutti i sensi, arrivare all’arrivo e saper di aver portato anche questa vittoria di gruppo a casa davanti a tutti i miei avversari è stata un’enorme soddisfazione.

Ringrazio mia moglie,mia figlia e tutta la squadra del team Paco74 che mi ha supportato in questa lunga e faticosa gara.

Ora ci prepariamo alla prossima tappa che è Rieti Terminillo

COMUNICATO STAMPA