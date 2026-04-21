Alla Salita del Costo un ottimo inizio per Alberto Scarafone

Il forte pilota ciociaro, portacolori di Vimotorsport, a bordo della Osella PA21/P gestita da

Paco74corse, ottiene una netta vittoria in classe CN-3000

Un’edizione, la trentatreesima, della Salita del Costo avvincente ed incerta sino all’ultimo metro: la

manifestazione, organizzata da ACI Vicenza e disputata nel weekend dal 10 al 12 aprile scorsi tra Cogollo

del Cengio, Caltrano e Roana, ha ufficialmente aperto la stagione italiana delle cronoscalate e del

Campionato Italiano Velocità Montagna zona Nord.

Centonovantasei gli iscritti, un nuovo record, sfiorando quota 200, con un parterre di piloti e vetture

importante e di assoluta qualità, con il pubblico che ha potuto godere anche dei passaggi di Simone

Faggioli, impegnato a testare la Nova Proto con la quale, il prossimo giugno, ripeterà l’esperienza

americana alla Pikes Peak.

Dopo il venerdì dedicato alle verifiche, il sabato mattina si sono accesi i motori per la prima manche di

prove ufficiali e, a seguire, nel primo pomeriggio, la seconda salita di prova. La domenica, invece, la gara

in manche unica, lungo i 9.910 metri della SP 349 “del Costo”

Al via anche Alberto Scarafone, a bordo della Osella PA21/P, seguita e gestita dal Team Paco74Corse,

per i colori della Scuderia Vimotorsport. All’esordio stagionale, il pilota frusinate ha vissuto un fine

settimana in crescendo.

Un traverso, nella prima manche di prova del sabato mattina, ha risvegliato i ricordi dell’uscita di strada

di Rieti, nella stagione passata. Poi, nella tornata successiva, abbassando il proprio tempo di oltre 20

secondi, Scarafone ha ritrovato la fiducia in sé stesso ed i ricordi positivi.

La domenica mattina la gara in manche unica: nel momento che più conta arriva un’altra ottima

prestazione per il driver laziale che, abbassando il suo miglior tempo in prova di quasi 1 secondo, con il

crono di 4’39.20 conquista una netta vittoria in classe CN-3000, oltre alla 19esima piazza assoluta.

“Non sono riuscito ad esprimermi al meglio. Nelle Prove 1 l’Osella mi è partita di traverso e mi è

tornata in mente la botta di Rieti, poi ho cercato di stare calmo e guidare pulito per tutto il

weekend, cercando di ritrovare la fiducia ed il giusto feeling con la vettura. Soddisfatto come

sempre della macchina. Purtroppo, stavolta, non ho potuto avere la mia famiglia vicina e questo

non mi ha fatto stare tranquillo. Sono comunque contento del risultato ottenuto e del

divertimento provato”

Bicchiere sicuramente pieno per Alberto Scarafone che ritorna dal Veneto con un altro bellissimo

successo, iniziando la propria stagione di salite nel modo migliore, ritrovando la giusta fiducia ed il feeling

col mezzo e facendo la cosa che più gli piace: vincere e divertirsi.

Credits: Marco Cardinali- SM RacingMedia & DRC Sport Management