Alla guida ubriaco e con una pistola scacciacani in macchina, denunciato

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Stazione di Anagni hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 62enne del posto per i reati di “porto abusivo di armi e rifiuto di sottoporsi all’accertamento per verificare lo stato di ebbrezza”.

L’uomo, fermato dai militari nel corso di un normale controllo alla circolazione stradale, si presentava in evidente stato di alterazione dovuta all’assunzione di bevande alcoliche, rifiutandosi inoltre di sottoporsi all’accertamento alcolemico. L’atteggiamento dell’uomo, irrequieto e nervoso, ha insospettito i Carabinieri addetti al controllo, che hanno deciso di perquisire a fondo conducente ed autovettura, rinvenendo così a bordo del mezzo, nel vano portaoggetti, una pistola ad aria compressa, priva di tappo rosso, con caricatore contenente 6 proiettili a pallini in acciaio e relativa bomboletta di gas per la ricarica, tutto sottoposto a sequestro poiché portato illegalmente.

Oltre ai fatti penalmente rilevanti di cui dovrà rispondere dinnanzi all’Autorità Giudiziaria, all’uomo sono state applicate le sanzioni accessorie previste dal Codice della Strada, col ritiro immediato della patente di guida e il sequestro amministrativo del veicolo.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari, durante le quali – come anche nelle successive fasi procedimentali/processuali – gli indagati potranno far valere le proprie difese ai sensi del c.p.p.

FOTO ARCHIVIO