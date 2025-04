Alla guida ubriaca, finisce fuori strada: ritirata la patente

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Anagni (FR) hanno ritirato la patente di guida ad una 25enne residente nel frusinate, per guida sotto l’influenza dell’alcool.La ragazza, nei giorni scorsi, alla guida del proprio veicolo, era rimasta coinvolta in un incidente stradale autonomo sulla Via Casilina nel comune di Ferentino (FR) finendo fuori strada.

Nella circostanza faceva ricorso alle cure mediche per le lievi ferite riportate, ma dai successivi accertamenti presso la struttura sanitaria, attraverso le analisi di laboratorio, la donna risultava con un tasso alcolemico oltre tre volte superiore ai limiti consentiti. Alla 25enne, pertanto, veniva ritirata la patente di guida, ai sensi dell’art.186 del Codice della Strada, che sarà inviata alla Prefettura di Frosinone per il provvedimento di sospensione.

FOTO ARCHIVIO

