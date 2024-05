Alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, ritirata la patente e sequestrata l’autovettura

I Carabinieri della Stazione di Veroli hanno ritirato la patente di guida ad un 44enne del luogo, per guida sotto l’influenza delle sostanze stupefacenti. L’uomo nei giorni scorsi, alla guida del proprio veicolo, era rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto lungo la S.P. 278 del comune di Veroli. Nella circostanza due autovetture erano entrate in collisione ed i rispettivi conducenti avevano fatto ricorso alle cure mediche per le lievi ferite riportate. A seguito dei successivi accertamenti sanitari effettuati, l’uomo è risultato positivo alla cocaina. Oltre al ritiro immediato della patente di guida nei confronti del 44enne è scattato il sequestro dell’autovettura, che verrà sottoposta a confisca dalla Prefettura di Frosinone, nonché la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

