Alla guida senza patente: denunciato dalla Polizia di Stato un 45enne

Personale della Polizia di Stato, a Frosinone, ha denunciato un uomo per uso di atto falso.

In particolare, nel pomeriggio di ieri, in via Ciamarra, una pattuglia del reparto volanti della Questura di Frosinone, ha proceduto al controllo di una persona a bordo di un veicolo.

Il soggetto, un 45enne egiziano e residente in questo capoluogo, è risultato sprovvisto di patente di guida perché mai conseguita.

L’uomo che già nell’ottobre del 2025 era già stato sanzionato per la stessa violazione, è stato denunciato all’Autorità giudiziaria.