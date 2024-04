Alla guida in stato di ebbrezza: ritirata la patente

I Carabinieri della Compagnia di Alatri, nel corso di un servizio di controllo del territorio, nella mattinata di ieri, in Veroli, hanno segnalato una persona per guida in stato di ebbrezza.

I militari dell’Aliquota Radiomobile hanno notato un veicolo che procedeva in modo irregolare, pertanto hanno proceduto al controllo del conducente. Il guidatore, sottoposto all’accertamento del tasso alcolemico con apparecchio “etilometro”, è risultato avere un valore tre volte superiore ai limiti di legge. Per lo stesso è scattato il ritiro immediato della patente e la contestuale segnalazione all’Autorità Giudiziaria di Frosinone. Il veicolo non essendo di proprietà del conducente è stato affidato al legittimo proprietario.

