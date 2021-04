Alla guida di auto sequestrata, senza assicurazione e violando gli arresti domiciliari

Durante i controlli alla circolazione stradale della scorsa settimana, personale del Comando di Polizia Locale di Cisterna di Latina ha individuato, in Via delle Provincie, un’autovettura di marca BMW condotta da un cittadino italiano di etnia rom, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

H.G., classe 2001, si trovava alla guida di un’autovettura già sottoposta a sequestro e senza copertura assicurativa. Dai controlli effettuati emergeva, inoltre, una situazione ancor più grave. L’uomo, già sottoposto agli arresti domiciliari per un furto avvenuto in Toscana, aveva l’obbligo di dimora in un altro comune del Lazio mentre invece i trovava a Cisterna di Latina.

Il giovane è stato pertanto deferito alla competente Autorità Giudiziaria per la violazione degli obblighi imposti dalla stessa, e il veicolo è stato definitivamente sequestrato. Verrà inoltre notiziata la Prefettura di Latina per l’emissione del provvedimento di revoca della patente in quanto alla guida di un veicolo già sottoposto a sequestro.

Ulteriori accertamenti sono in corso sulla proprietà del veicolo. Potrebbe trattarsi, infatti, di un mezzo intestato ad una società fittizia, come già accertato in altri casi, utilizzata per mascherare il reale utilizzatore.

I controlli della Polizia Locale cisternese mirano al controllo della mobilità di soggetti dediti ai più disparati reati. La costante verifica degli spostamenti consente di prevenire la presenza di soggetti che arrivano, con motivi poco leciti, nel comune pontino. L’attivazione di controlli integrati tra apparati tecnologici e la presenza degli operatori su strada consente di ottenere risultati tangibili.

COMUNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO