Alla guida con un tasso alcolemico 7 volte superiore al limite: ritirata la patente

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Alatri (FR) hanno ritirato la patente di guida ad un 37enne di Alatri per guida in stato di ebbrezza. I militari nella decorsa notte, nel corso dei servizi preventivi effettuati nel centro cittadino, hanno proceduto al controllo dell’uomo che era alla guida della sua autovettura Fiat Punto. Dalle verifiche effettuate è emerso che il conducente aveva un tasso alcolemico che oltrepassava 7 volte i limiti imposti dal Codice della Strada. Per il conducente è scattato il ritiro immediato della patente di guida, che verrà inviata alla Prefettura di Frosinone, e la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

