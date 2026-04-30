Alla guida con tasso alcolico alle stelle e rifiuto del test: 19enne denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Ausonia, con il supporto dei militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Pontecorvo, hanno deferito in stato di libertà un giovane operaio di 19 anni per i reati di guida in stato di ebbrezza e rifiuto di sottoporsi agli accertamenti per l’uso di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di controllo del territorio svolto nella decorsa notte, a Coreno Ausonio, i militari hanno fermato l’autovettura condotta dal giovane. Sottoposto a verifica con etilometro, il diciannovenne è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 2,14 g/l, valore estremamente elevato rispetto ai limiti di legge.Contestualmente, il conducente ha opposto un netto rifiuto alla richiesta dei militari di sottoporsi agli accertamenti clinici per verificare l’eventuale assunzione di droghe. A seguito delle violazioni riscontrate, i Carabinieri hanno proceduto al ritiro immediato della patente di guida, mentre il veicolo è stato affidato al legittimo proprietario. Il giovane è stato deferito alla Procura della Repubblica di Cassino per le responsabilità penali connesse alla sua condotta. L’attività dell’Arma dei Carabinieri prosegue con determinazione per contrastare i comportamenti di guida irresponsabili, con l’obiettivo prioritario di prevenire gli incidenti stradali e garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.