Alla guida con tasso alcolemico 5 volte superiore ai limiti di Legge, ritirata la patente e sequestrata l’autovettura

Proseguono i controlli sulle strade dei Carabinieri della Compagnia di Alatri volti a prevenire i gravi incidenti stradali causati dal mancato rispetto delle norme del C.d.S.. Nel fine settimana è stato intensificato il dispositivo di prevenzione con controlli lungo le principali vie di comunicazione, utilizzando anche di etilometri per verificare l’assunzione di bevande alcoliche da parte dei conducenti.

Nell’ambito di tali servizi, oltre ad elevare varie contravvenzioni per violazioni al CDS, i militari della Stazione di Veroli hanno ritirato la patente di guida ad un giovane rumeno per guida sotto l’influenza di sostanze alcoliche. Il giovane, sottoposto a controllo con etilometro, è risultato avere un tasso alcolemico superiore di cinque volte ai limiti consentiti dalla Legge. Per il giovane, oltre al ritiro immediato della patente di guida, è scattato il sequestro dell’autovettura che verrà sottoposta a confisca dalla Prefettura di Frosinone.

È un’attività continua quella che impegna i militari della Compagnia di Alatri, e di tutte le Stazioni del territorio, per assicurare una presenza costante e diffusa di pattuglie dell’Arma per aumentare la sicurezza effettiva e percepita dei cittadini.

COMUJNICATO STAMPA – FOTO ARCHIVIO