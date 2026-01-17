Alla guida con documento falso: denunciato dalla Polizia di Stato

Nella giornata del 14 gennaio u.s., la Polizia di Stato di Frosinone ha denunciato un cittadino egiziano per uso di atto falso.
Nello specifico, personale della squadra Volanti della Questura, nel corso dell’ordinario controllo del territorio per la prevenzione ed il contrasto dei reati, ha identificato l’uomo che transitava in via Adige, nella parte bassa del capoluogo, a bordo di uno scooter.
All’atto del controllo, lo straniero esibiva un titolo abilitativo alla guida che al controllo visivo appariva palesemente artefatto.
A carico dello stesso venivano contestate anche violazioni al Codice della Strada con fermo amministrativo del mezzo.
Foto archivio