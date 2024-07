Alla Coppa Paolino Teodori Scarafone torna a Vincere.

Alberto Scarafone torna alla Vittoria di Classe sfuggita negli ultimi appuntamenti.Ad Ascoli dopo il secondo posto di Gara 1. In Gara 2 affronta il tracciato della Paolino Teodori in modo perfetto e firma la Vittoria e la conquista del primato in Classifica.Ecco il suo riassunto:Concludiamo la 4 tappa del Campionato Italiano Super Salita, Una grandissima vittoria in gara 2 ci porta al comando della classifica di gruppo CN, un lavoro di tutto il team che è riuscito a portarci sul gradino del podio più alto.Dopo il ritiro di Fasano e il secondo posto di Trento si torna in vetta nel gruppo CN ad Ascoli c’era molta tensione ma ce l’abbiamo fatta.Grazie a tutto il team Paco74 e alla scuderia Vimotorsport ASD per il grande supporto e lavoro svolto ci vediamo alla prossima tappa. Inoltre non per ultima grazie anche alla drcsportmanagement per supportarci in ogni tappa.

