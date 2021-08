Alla Casa del Cinema CINECITTÀ: un omaggio in jazz alle colonne sonore italiane dell’epoca d’oro

Un’epoca memorabile della colonna sonora del cinema italiano rivive ora in Cinecittà, un progetto live per trio jazz che include un repertorio di brani tratti da pellicole degli anni Cinquanta, Sessanta, Settanta e Ottanta e che il pianista Ettore Carucci, accompagnato da Luca Pirozzi al contrabbasso e Lucrezio De Seta alla batteria, presenterà in anteprima in un concerto alla Casa del Cinema giovedì 12 agosto alle ore 21:00.

Armando Trovajoli, Riz Ortolani, Piero Umiliani, Giancarlo Chiaramello e Fred Bongusto sono i Maestri selezionati dal pianista tarantino per viaggiare nei ricordi musicali che hanno in parte segnato il nostro immaginario collettivo e che Carucci ha personalizzato con cura, attraverso un proprio stile intimista, ricercato, sincero e attento. L’album, inoltre, contiene tre inediti. I Soliti Ignoti, Un Borghese Piccolo Piccolo, Totò E Peppino Divisi A Berlino, Fracchia, Giallo Napoletano, Il Tigre: questi i film italiani prescelti – insieme a tre inediti composti dallo stesso Carucci – per celebrare un momento altissimo in cui il perfetto connubio tra compositore e regista segnava l’epoca d’ora della nostra musica da film.

“Sono tutti grandi autori che conoscevano da vicino il jazz – ricorda Danilo Rea nella prefazione all’album – ed un musicista come Ettore Carucci li interpreta con grande gusto, maturo, senza bisogno di dimostrare nulla: è un musicista serio, che non spreca le note, che ha aspettato, senza ansia l’attimo giusto per registrare. L’esperienza maturata ed il gusto gli permettono di creare atmosfere che ci portano quasi a vedere le pellicole ed i personaggi dei film cui rende omaggio. Un omaggio importante.”

L’album “Cinecittà”, edito da Flaminio Jazz, è disponibile nelle principali piattaforme digitali; il concerto in trio è una novità assoluta. L’ingresso alla Casa del Cinema è libero, fino ad esaurimento posti disponibili su prenotazione obbligatoria, a partire da un’ora e mezza prima, direttamente alla portineria della Casa del Cinema.