Alla 32° Salita del Costo un bellissimo terzo posto assoluto per Alberto Scarafone

Il pilota portacolori di Vimotorsport, alla seconda uscita sulla Osella PA 30 gestita da

Paco74corse, agguanta un meritato terzo gradino del podio. Oltre alla vittoria di classe.

Un’edizione sicuramente da ricordare questa 32° Salita del Costo, manifestazione che si è svolta nel

weekend appena trascorso nel vicentino, tra Cogollo del Cengio, Caltrano e Roana, organizzata da ACI

Vicenza, che ha ufficialmente aperto la stagione italiana delle cronoscalate. Centonovantaquattro infatti

gli iscritti, un parterre davvero importante e di assoluta qualità per la prima tappa del Campionato

Italiano Velocità Montagna Nord 2025.

Dopo il venerdì dedicato alle operazioni di verifica tecnica e sportiva, il sabato mattina si sono accesi i

motori per la prima manche di prove ufficiali. Pronti, via ed Alberto Scarafone stacca subito un quarto

tempo, percorrendo i 9,910 chilometri del percorso in 4’34.17”, alle spalle di Fausto Bormolini e Franco

Caruso, appena 17 centesimi tra loro, e dietro al rivale in classe Luigi Fazzino su Osella PA 2000 Turbo.

Nella seconda salita di prova, pur abbassando il precedente crono di quasi 5 secondi, il pilota laziale

faceva segnare un quinto tempo di manche dietro ad Achille Lombardi, non partito nella tornata

precedente a causa di un problema tecnico, Franco Caruso, Fausto Bormolini ed a Luigi Fazzino.

Ripresa delle ostilità la domenica mattina, con la gara in manche unica. E nel momento che più conta

arriva un’altra prestazione da incorniciare per Scarafone che, abbassando il suo tempo di oltre 5

secondi rispetto al migliore fatto segnare nelle prove, con il crono di 4’24.09 sale sul terzo gradino del

podio assoluto, alle spalle del vincitore Franco Caruso, su Nova Proto Np01-2 di classe 3000, e di

Fausto Bormolini, su Reynard F3000 della medesima classe, oltre a conquistare il successo nella

propria classe, la E2SC-SS 2000.

Questo il commento del forte pilota ciociaro al termine della gara:

“ Prima gara dell’anno e primo successo. Prima tappa del CIVM Nord con il debutto nella

classe E2SC-SS 2000. Un percorso lungo il quale sono riuscito ad esprimermi sempre al

meglio ma che oggi ci ha permesso di portare a casa un bellissimo terzo posto assoluto e la

vittoria di classe. Ringrazio tutti per il sostegno, in primis il Team Paco74corse per l’ottima

macchina, la scuderia Vimotorsport per il supporto e la mia famiglia. Una gara molto bella

corsa con una macchina davvero fantastica. Prossima tappa sarà la Coppa della Consuma “

Grande soddisfazione e bicchiere sicuramente pieno per Alberto Scarafone che ritorna dal Veneto con

un bellissimo podio conquistato nell’assoluta ma soprattutto la vittoria nella propria categoria.

Appuntamento in terra di Toscana, a fine mese, per il secondo impegno stagionale, la Coppa della

Consuma.

COMUNICATO STAMPA DRCSPORTMANAGEMENT & SMRACINGMEDIA