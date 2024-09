Ali (Lega Autonomie Locali), Pittiglio: “Congratulazioni a Gualtieri nuovo presidente”

PITTIGLIO, VICEPRESIDENTE PROVINCIA FROSINONE, CONFERMATO NEL CONSIGLIO NAZIONALE

“Desidero congratularmi e rivolgere i migliori auguri di buon lavoro al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, eletto presidente nazionale di Ali, la lega delle autonomie locali. Una scelta di assoluto prestigio, per dar seguito allo straordinario lavoro dell’ex presidente Matteo Ricci, che ringrazio per aver operato al meglio e per aver dato vita ad un periodo assolutamente proficuo nell’ottica di un autonomismo dei comuni vicino alle istanze dei cittadini”.

Così in una nota Enrico Pittiglio, sindaco di San Donato Valcomino e vicepresidente della provincia di Frosinone che ha partecipato al congresso nazionale di Ali Lega autonomie, svoltosi questa mattina in Campidoglio, in qualità di membro del consiglio nazionale.