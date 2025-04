Alfredino Rampi avrebbe compiuto oggi 50 anni: il ricordo di una tragedia che cambiò l’Italia

Oggi 11 aprile, Alfredino Rampi avrebbe compiuto 50 anni. Un traguardo che, purtroppo, non ha mai potuto raggiungere. Il suo nome è inciso nella memoria collettiva degli italiani come simbolo di una tragedia che, nel giugno del 1981, scosse l’intero Paese.

Aveva solo 6 anni quando, il 10 giugno di quell’anno, cadde in un pozzo artesiano a Vermicino, alle porte di Roma. Le operazioni di soccorso, durate oltre 60 ore, furono trasmesse in diretta televisiva nazionale, inaugurando di fatto una nuova era della comunicazione in Italia: quella dell’informazione continua, del dramma condiviso in tempo reale.

Milioni di italiani seguirono con il fiato sospeso ogni tentativo di salvataggio. La voce flebile di Alfredino dal fondo del pozzo, i soccorritori disperati, i tecnici impotenti, le lacrime dei genitori e l’impotenza dello Stato fecero di quella vicenda non solo una tragedia privata, ma un evento pubblico senza precedenti.

Nonostante gli sforzi, Alfredino morì nel pozzo, lasciando un senso di dolore collettivo, ma anche un’eredità importante. Da quella vicenda nacque la Protezione Civile come la conosciamo oggi, con un coordinamento più efficace delle emergenze e delle risorse sul territorio. Un sistema che ha salvato, negli anni, innumerevoli vite.

A distanza di 44 anni, il ricordo di Alfredino resta vivo. Non solo per chi visse quei giorni in diretta, ma anche per le generazioni successive, che attraverso documentari, libri e film hanno conosciuto quella pagina dolorosa della nostra storia.

Oggi, nel giorno in cui avrebbe spento 50 candeline, lo ricordiamo con rispetto, dolore e gratitudine. Perché Alfredino, con la sua breve vita, ha contribuito a cambiare l’Italia.

Correlati