Alessia Savo: “Grazie al segretario Tagliaferri e al Comitato cittadino di Fratelli d’Italia Frosinone”

Non posso che esprimere gratitudine nei confronti del Comitato cittadino di Fratelli d’Italia, del segretario Fabio Tagliaferri per il loro sostegno. L’evento organizzato mercoledì all’Hotel Memmina, dal titolo ‘Un grande Capoluogo, per una grande Regione’ mi darà certamente la possibilità di farmi conoscere, di confrontarmi con la gente su quei temi per me fondamentali, come Sanità, Ambiente, Terza Età, Giovani. Argomenti che hanno sempre rappresentato le mie priorità amministrative. Rappresentare il mio territorio e la città Capoluogo, che oggi mi vede tra i banchi del consiglio comunale, è per me un motivo di stimolo per fare sempre meglio. Vi aspetto mercoledì per confrontarci su quelle che sono le vostre priorità di rilancio della città”.

COMUNICATO STAMPA

