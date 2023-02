Alessia Savo: “Giovani, la loro bellezza nasce dalla politica del fare”

“Questa campagna elettorale mi sta piacendo molto, perché piace farla a mio modo, passeggiando tra la gente cercando di interpretare tutto quello che voi rappresentate e quello che io voglio rappresentare per voi. Ed allora perché non partire oggi dal Polo Universitario di Frosinone, dalla bellissima frase che gli studenti hanno voluto esporre, ‘nati per creare bellezza’. E’ effettivamente la loro essenza, i giovani sono nati per fare bellezza. La politica, allora, deve raccogliere deve raccogliere quella bellezza, la deve esaltare e mettere i giovani in connessione, in una rete di mobilità che sia realmente aperta ai loro traguardi e obiettivi. Dobbiamo ascoltarli e aiutare a concretizzare i loro sogni attraverso la formazione puntuale e all’altezza delle vostre aspettative. Il 12 e il 13 febbraio votate Fratelli d’Italia e Alessia Savo”.

La candidata al consiglio regionale FdI Alessia Savo.

Comunicato stampa

