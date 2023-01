Alessia Savo:” Formazione, un’opportunità”

La politica della Regione Lazio in questi anni in termini di Formazione giovanile ci ha insegnato che dobbiamo accontentarci di fare dei corsi di apprendistato che non ci porteranno a nulla e che l’assistenzialismo può essere una prospettiva piuttosto che la collocazione lavorativa – ha dichiarato Alessia Savo candidata alla Regione Lazio. La Formazione per un giovane in cerca di lavoro deve portare a rincorrere un sogno, un’ambizione una peculiarità. Tutto questo richiede impegno da parte della Regione Lazio, nel senso formativo che veda al centro come protagonisti coloro che creano lavoro e coloro che cercano il proprio inserimento attraverso la realizzazione delle proprie capacità intellettive. Questo modello di concertazione tra i protagonisti del mondo del lavoro e i giovani in cerca di lavoro serve a sostenere chi ha un titolo di studio debole, o ha abbandonato l’università o ha altre difficoltà specifiche. In quest’ottica la politica deve favorire il coordinamento tra la formazione, i giovani e le imprese, allo stesso tempo creare una rete tra chi offre lavoro e chi purtroppo lo ha perso. Non dimentichiamo gli over 50 e le loro difficoltà. Con Francesco Rocca presidente noi vogliamo una Regione che guardi un futuro che non vada a prescindere dalla formazione troppo spesso lontana dalle esigenze delle aziende e troppo spesso distante dalle esigenze di chi cerca una realizzazione.

COMUNICATO STAMPA

