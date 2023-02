Alessia Savo di FdI: “Infrastrutture, potenziamento e rilancio del territorio”

“Infrastrutture, potenziamento e rilancio del territorio sono sostanzialmente il treno da non perdere. Il patrimonio strategico della provincia di Frosinone è immenso noi dobbiamo riqualificare e potenziare l’esistente e pensare ad una nuova progettualità. Una progettualità che riguardi la realizzazione di uno scalo Tav dell’intero territorio che rappresenti il collegamento al corridoio infrastrutturale che ci deve condurre ad alta velocità in Europa potenziando industria, commercio e turismo. Tra le sfide da affrontare ‘cè anche l’organizzazione dei trasporti pubblici. Serve una nuova mobilità pensata nell’ottica delle nuove esigenze di una società in continua evoluzione. Un trasporto pubblico che copra a trecentosessanta gradi l’intera provincia. Guardando i numeri relativi agli utenti che lo utilizzano quotidianamente per gli spostamenti di lavoro, scuola o svago salta subito all’attenzione una situazione che non risponde assolutamente alle richieste. Non esiste una vera e propria programmazione degli orari e del numero dei mezzi su strada. Ci troviamo di fronte a situazioni ormai imbarazzanti. Orari e numero delle corse sono inefficienti, soprattutto in alcuni Paesi, totalmente lasciati scoperti. Da qui è necessario ripartire per dare un impulso forte sulle lunghe e breve percorrenze”.

Il candidato alla Regione Lazio di FdI Alessia Savo

